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    Zonguldak'ta bir kişi, husumetlisi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi vurdu

    Zonguldak'ta M.A., caddede karşılaştığı husumetlisi ile kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 21:03
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    Zonguldak'ta bir kişi, husumetlisi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi vurdu

    Akşam saatlerinde Zonguldak'ın İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana gelen olayda M.A., husumetlisi G.A. ile caddede karşılaştı.

    TABANCAYLA VURARAK YARALADI

    İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., belindeki tabancasını çıkartarak G.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan  S.H.'ye ateş etti. Mermilerin isabet ettiği iki kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatıldı.

    Zonguldak ta bir kişi, husumetlisi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi vurdu #1

    Zonguldak ta bir kişi, husumetlisi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi vurdu #2

    Zonguldak ta bir kişi, husumetlisi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi vurdu #3

    Zonguldak ta bir kişi, husumetlisi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi vurdu #4


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