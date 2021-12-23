Zonguldak'ta birbirini darbeden iki kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ta birbirini darbeden iki kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan bir iş yerinde kavga çıktı. Olay sonrası yaralanan iki kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı’nda bulunan bir kahvehanede meydana gelen olayda, N.K. ile H.S. arasında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı.

BİRBİRİNİ DARBEDEN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Birbirlerini darbeden iki kişi aldıkları darbe ile yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesi ile kavga sona ererken, kavgada yaralanan taraflar ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.