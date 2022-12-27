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    Zonguldak'ta cam parçasıyla yaralanan şahıs hastanede kurtarılamadı

    Zonguldak'ta komşusuyla tartışırken cam parçasıyla bacağından yaralanan ve alkollü olduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
    • 27.12.2022 - 23:04
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    Zonguldak'ta cam parçasıyla yaralanan şahıs hastanede kurtarılamadı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi’nde emlakçılık yapan H.G. (29) ile D.A. (42) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Cam parçaları yaraladı

    Tartışma kavgaya dönüşürken kırılan cam parçaları H.G.’nin yaralanmasına yol açtı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan H.G., bilinç kaybı yaşaması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Zonguldak ta cam parçasıyla yaralanan şahıs hastanede kurtarılamadı #1

    Müdahalalere rağmen kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre, ev yapımı alkol ve uyuşturucu kullandığı da iddia edilen H.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olay sonrası D.A. gözaltına alınırken, H.G.’nin kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

    Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta cam parçasıyla yaralanan şahıs hastanede kurtarılamadı #2


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