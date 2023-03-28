Zonguldak'ta 'Çekilişle telefon kazandınız' dolandırıcılığı: 10 tutuklama
İHA

Yurt genelinde her geçen gün yeni bir dolandırıcılık olayı yaşanıyor.

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen dolandırıcıların ağına düşen vatandaşların mağduriyetleri artıyor.

Son olarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bir dolandırıcı çetesinin peşine düştü.

Ekipler, Zonguldak merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, İzmir ve illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Gerçek görünümlü sahte siteler oluşturarak “Çekilişle cep telefonu kazandırıyoruz” kampanyası yaparak 30 kişiyi mağdur eden 11 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

10 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö., A.Ö. ise nöbetçi mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şebeke 1 milyon 500 bin lira para topladı

Öte yandan şebekenin, 30 kişiden 1 milyon 500 bin liraya yakın para topladığı tespit edildi.