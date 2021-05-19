Euro
10.2238
0.12%
Dolar
8.3598
0.06%
Altın
501.79
-0.09%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
347.516
-6.95%
EXEN Coin
42.51
6.27%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Zonguldak'ta ceza yememek için filmleri söktüler

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik denetimi sırasında, aracında cam filmi olan sürücüler ceza yememek için filmleri söktü.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 05:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta ceza yememek için filmleri söktüler

    17 günlük tam kapanmanın ardından ülke genelinde 'Kademeli Normalleşme' dönemi başladı.

    Tam kapanma sürecinde izin belgesi denetiminde bulunan trafik ekipleri, bu kez cam filmi denetimi uyguladı.

    DENETİM SIRASINDA CAM FİLMLERİNİ SÖKTÜLER

    Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Devrim Bulvarı üzerinde denetim yapan trafik ekibi, camlarda film olan araçları durdurdu. Ehliyet ile GBT sorgusu yapılan sürücülere daha sonra camlardaki filmlerin sökülmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

    Sürücüler ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktüler.

    Cam filmi sökülen araçlar yoluna devam ederken, herhangi bir idari işlem uygulanmadı.

    Zonguldak ta ceza yememek için filmleri söktüler #1

    Zonguldak ta ceza yememek için filmleri söktüler #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir