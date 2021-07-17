Zonguldak'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Ereğli ilçesindeki vatandaşlar, deniz kenarında erkek cesedi bularak durumu güvenlik güçlerine ihbar etti.
- AA
- 17.07.2021 - 02:01
- Güncelleme : 17.07.2021 - 02:03
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağı ile denizin birleştiği noktada hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
"İŞE GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 4 gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan, Ereğli Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Murat Aydemir'e ait olduğunu belirledi.
Aydemir'in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.