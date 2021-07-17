Zonguldak'ta deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Ereğli ilçesindeki vatandaşlar, deniz kenarında erkek cesedi bularak durumu güvenlik güçlerine ihbar etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağı ile denizin birleştiği noktada hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

"İŞE GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 4 gün önce "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılan, Ereğli Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Murat Aydemir'e ait olduğunu belirledi.

Aydemir'in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.