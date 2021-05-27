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    Zonguldak'ta deniz manzarasını izleyen sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı

    Zonguldak'ta Ereğli ilçesinde Harun Göktay, park ettiği aracından inerek deniz manzarasını izlediği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili uçurumdan yuvarlandı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 19:18
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    Zonguldak'ta deniz manzarasını izleyen sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı

    Saat 17.30 sıralarında Kemer Mahallesi Kemer Mezarlığı mevkisinde meydana gelen olayda Harun Göktay, sahil kesimine yakın yüksek kesimde 34 CJY 587 plakalı otomobilini park ettikten sonra iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu.

    DENİZ MANZARASINI İZLERKEN, ARACI UÇURUMDAN YUVARLANDI

    Aracından inen Harun Göktay, deniz manzarasını seyretmeye başladı. Göktay, bir süre sonra aracının uçurumdan yuvarlandığını gördü. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, yaralı olmadığı anlaşılan kazanın ardından tutanak tuttuktan sonra bölgeden ayrıldı.

    "ARABADAN İNDİM, SONRASINDA ARABA UÇURUMDAN YUVARLANDI"

    Araç sürücüsü Harun Göktay, "Yukarıda arabadan indim. Sonrasında araba uçurumdan yuvarlandı." dedi.

    Zonguldak ta deniz manzarasını izleyen sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı #1

    Zonguldak ta deniz manzarasını izleyen sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı #2

    Zonguldak ta deniz manzarasını izleyen sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı #3

    Zonguldak ta deniz manzarasını izleyen sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı #4

    Zonguldak ta deniz manzarasını izleyen sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı #5

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