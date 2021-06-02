Zonguldak'ta direksiyonda kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsü kalp krizi geçiren 67 EP 563 Scoda marka araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi.

SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı. Dükkan sahibi ise üzerine gelen aracı görünce bir anda büyük korku ve şaşkınlık yaşadı. Kaza anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK ŞAŞKINIM, İNŞALLAH BİR ŞEY OLMAMIŞTIR"

Olayı gazetecilere anlatan işyeri sahibi Engin Çiloğlu, "İçerideydim oturuyordum. Bir anda patlama sesiyle ne olduğunu anlayamıyordum. Bir anda önümde aracı göründe şaşırdım. Kalp krizi geçiriyordu. Büyük ihtimal pedala ayağı sıkışmış olabilir. Bulunduğu yerden alıp yatırmaya çalıştık. Araçta iki kişi vardı. Beyefendi sürüyordu aracı. Çok şaşkınım. İnşallah bir şey olmamıştır. Üzgünüm hakikaten. Mal önemli değil can daha önemli. İnşallah bir şey olmamıştır" diye konuştu.

Zonguldak'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, dükkana daldı VİDEO

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KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve eşine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.









