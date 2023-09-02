Zonguldak'ta düğünde kavga çıktı: 4 yaralı

İHA
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde, E.E. ile O.Ö'nün düğününde gelinin ağabeyi A.E, düğün salonu önünde konvoyun önünü kesmek istedi.
Tartışma kavgaya döndü
Bu sırada olaya tepki veren damadın yakınları ile gelinin ağabeyi arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı
Kısa sürede kavgaya dönen ve yumrukların yanı sıra sopaların da kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı.
Yaralılar özel hastanelere kaldırıldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.