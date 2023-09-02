Zonguldak'ta düğünde kavga çıktı: 4 yaralı
İHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde, E.E. ile O.Ö'nün düğününde gelinin ağabeyi A.E, salonu önünde konvoyun önünü kesmek istedi.

Tartışma kavgaya döndü

Bu sırada olaya tepki veren damadın yakınları ile gelinin ağabeyi arasında tartışma yaşandı.

Zonguldak'ta düğünde kavga çıktı: 4 yaralı

Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı

Kısa sürede kavgaya dönen ve yumrukların yanı sıra sopaların da kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı.

Yaralılar özel hastanelere kaldırıldı. ile ilgili soruşturma başlatıldı.