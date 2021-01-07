Zonguldak'ta düşen uçağın maketini sergiliyor

2005 yılında Karabük'te iki pilotun şehit olduğu uçak kazasından etkilenen vatandaş, düşen F-16'nın maketini yaptı.

Almanya'da maden işçisi olarak çalışıp 1993 yılında emekli olduktan sonra eşi Fatime Akçaalan (71) ile birlikte Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde yaşamaya başlayan Bayram Akçaalan, 2005 yılında Karabük’te eğitim uçağının düştüğü kazadan etkilendi.

Bayram Akçaalan, Pilot Yüzbaşı Fatih Devravut ve Pilot Üsteğmen Fatih Keskin'in şehit olduğu kazanın ardından düşen F-16 uçağının maketini yapmaya karar verdi.

METAL USTASIYLA BENZERİNİ YAPTI

Akçalan, savaş uçağının 7 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığındaki maketini kaynak ustasının yardımıyla yaparak evinin önündeki direkte sergilemeye başladı.

ŞEHİT PİLOTLARI ANIYOR

15 yıldır F-16 maketini yerinden oynatmadığını anlatan Akçaalan, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi. Uçak kazasında hayatını kaybeden şehit pilotları da bu vesileyle andığını ifade eden Akçaalan, şöyle konuştu:

"Yenice ormanlarına düşmüştü uçak. İçimde ukde kaldı bu olay. Ben de emekliyim. Bunu yapayım da kalsın burada dedim. Merak ettiğime değdi. Burada da çok ilgi çekiyor. Görenler gelip fotoğraf çekiyor.

Zamanın karakol komutanı uçak düştükten sonra maketi gece görünce şaşırmış. 'Karabük'e düştü bu. Burada ne geziyor' demiş. Uzaktan görünce telaşlanmış. Maket olduğunu görünce sonradan ziyarete geldi.

Dışarısı galvanizli sac. İçerisinde demirler var. Kaynakçı yardımıyla yaptım. Allah nasip ederse yazın bakımını yapacağım uzun ömürlü olsun diye. Uçak düştükten 1 ay sonra yaptım. Etkilenmez mi insan. Orada düşen insan da bizim canımızdı."





"KÖYLÜ ALIŞTI"

Bayrak Akçaalan’ın komşusu Ünal Akçaalan ise duyanların uçak maketini görmek için köylerine geldiğini anlatarak, "Görenler merak edip geliyorlar. Köylü alıştı tabi ama yabancı gelince bakıp soruyorlar. Bize kimin yaptığını soruyorlar." dedi.





























