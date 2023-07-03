Zonguldak'ta duvara çarpan pat pat devrildi: 3 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

Zonguldak'ta akşam saatlerinde Ereğli ilçesinin Yalnızçam Köyü yolunda, halk arasında pat pat olarak tabir edilen tarım aracı seyir halindeyken, aracın aksının çıkması sonucu köprünün kenarında bulunan duvara çarparak devrildi.

Yaralılar tedavi altında

Çarpmanın şiddetiyle pat pat aracında bulunan M.G., F.İ. ve E.İ. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.