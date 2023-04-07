Zonguldak’ta elbisesi tutuşunca ağır yaralanan kadın, yaşam savaşını kaybetti

DHA
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyündeki ailesiyle birlikte yaşadığı evde, 6 Mart günü sobayı yakmak isteyen 30 yaşındaki Semra Ergenekon Tikici, jel kullandı.
Tikici, jelin üzerine sıçrayıp elbiselerini tutuşturması sonucu yaralandı.
Ailesinin ihbarı üzerine Tikici, adrese sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 aylık yaşam savaşını kaybetti
Tedaviye alınan Semra Ergenekon Tikici, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti...
Bu sabah yaşamını yitirin Semra Ergenekon Tikici, Hasbeyler köyünde cuma sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.