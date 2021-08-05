Kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen üvey oğlunu yaklaşık 300 metre dik yamaçlı patika yolda sırtında taşıyan baba, yolların yapılmasını istiyor.

Zonguldak'ın Asma Mahallesi Mustafa Çavuşoğlu Sokak’ta oturan Muhammed Coşkun (43), eşinin ilk evliliğinden olan kas hastası üvey oğlu Muhammed Efe Köktürk'ün (13) tedavisi için mücadele veriyor.

Coşkun, Muhammed Efe'yi rehabilitasyon merkezinin servisine ulaştırmak için her gün 300 metrelik dik yamaçlı patika yolda sırtında taşıyor.

"ÇEKTİĞİMİZ ÇİLEYİ GÖRÜN"

Beslediği tavuklardan aldığı yumurtaları satarak geçimini sağlayan Coşkun, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediğini söyledi.

Evinin önünde araç yolu olmadığı için zorluk yaşadıklarını kaydeden Coşkun, "Her gün dik rampadan metrelerce yürümek zorunda kalıyoruz. Yolumuzla belediyeye söylememize rağmen kimse ilgilenmedi. Allah rızası için çektiğimiz çileyi görün, sesimizi duyun. Yardım talep ediyorum." dedi.

“ÖNÜMÜZ KIŞ, O ZAMAN NE YAPACAĞIM?”

Oğlunun rehabilitasyon merkezindeki tedavisini aksatmamaya çalıştıklarını belirten Coşkun, "Engelli çocuğumu rehabilitasyon merkezine götürmek için 300 metre dik rampayı yürümek zorunda kalıyorum. Diğer oğlum yardımcı olmaya çalışıyor ancak okullar açılınca o da okula gidecek. Hastanede eğer fizik tedavi yapılmazsa ömrünün çok kısa olacağı söylendi. Doktorlar, '12 yaşında yatağa düşer, 15 yaşında umudu kesin' dediler.

YOL VE AKÜLÜ ARABA İSTİYOR

Yetkililerden sadece yol ve akülü araba istiyorum. Ben bu yolu engelli çocuğum için istiyorum, kendim için istemiyorum. Yaklaşık 25 tavuğa bakıp, onlardan aldığım yumurtaları satıp geçimimi sağlıyorum. Ben bu çocuğu 2 günde bir rehabilitasyon merkezine götürmek için 300 metre dik rampa yürüyüp sırtımda taşıyorum. Şimdi yaz olduğu için bir şekilde idare ediyorum. Önümüz kış, o zaman ne yapacağım? Bilmiyorum, şaşırmış durumdayım." diye konuştu.

Zonguldak'ta engelli üvey oğlunu sırtında taşıyan baba VİDEO