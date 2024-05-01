Zonguldak'ta eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği koymuştu! Tutuklandı Ereğli ilçesinde takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.’nin sevgilisi Batuhan H.’nin otomobiline bomba düzeneği koyan Serdar E., suçlamaları reddetti.

DHA

Zonguldak'ta takıntılı aşığın korkunç planı sanayide ortaya çıktı.

Ereğli'de yaşayan 24 yaşındaki Batuhan Y.’nin babası, oğluna ait park halindeki aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürdü.

Aracı lifte kaldıran usta, karteldeki kaçakları incelemek isterken kartel ile egzoz arasında bir düzenek olduğunu fark etti.

Durumu önce araç sahibine söyleyen usta, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Bunun üzerine kız arkadaşının eski sevgilisi Serdar E. tarafından yerleştirildiği ortaya çıktı.

"Ben düzenek koymadım"

Gözaltına alınan Serdar E., savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Tutuklandı

Mahkemede, suçlamaları reddeden Serdar E., "Ben düzenek koymadım. Bilmiyorum" dedi. Serdar E., mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)