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- Zonguldak'ta esnaf su baskınında balık tuttu
Zonguldak'ta esnaf su baskınında balık tuttu
Çaycuma ilçesinde şiddetli yağış Galericiler Sitesi'ni sular altına bıraktı. Esnaf yaşadıkları zor durumu göstermek için eline olta alıp balık tutmaya başladı.
- İHA
- 08.07.2020 - 18:53
Zonguldak'ta, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gök gürültüsü ve çakan şimşeklerle birlikte yağan yağmur sonrası yollar gölete döndü.
SU DOLAN YOLA OLTA ATTILAR
Şiddetli yağış nedeniyle Galericiler Sitesi de sular altında kaldı. Zor anlar yaşayan galerici esnafı çareyi oltalarını alıp balık tutmakta buldu.