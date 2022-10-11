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    Zonguldak'ta fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere ceza

    Zonguldak'ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde, fazla yolcu alan minibüs ve halk otobüslerine cezai işlem uygulandı.
    • 11.10.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:20
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    Zonguldak'ta fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere ceza

    Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, fazla yolcu taşıyan minibüsleri ve halk otobüslerini durdurdu.

    Fazla yolcu alan sürücülere para cezası uygulandı

    Araç ruhsatında yolcu taşıma izni olmayanlar ve ruhsattaki sayıdan fazla yolcu alan sürücülere işlem yapıldı. Fazla yolcu alan sürücülere 153 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 10 ceza puanı uygulandı.

    İHA'nın haberine göre, denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

    Zonguldak ta fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere ceza #1


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