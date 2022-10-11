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Zonguldak'ta fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere ceza

Zonguldak'ta fazla yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere ceza

Zonguldak'ta trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde, fazla yolcu alan minibüs ve halk otobüslerine cezai işlem uygulandı.