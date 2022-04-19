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    Zonguldak'ta fırının odunluğunda yangın çıktı

    Zonguldak Çaycuma'da bir fırının odunluğunda çıkan yangın kısa sürede çatıya ulaştı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
    • 19.04.2022 - 23:13
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    Zonguldak'ta fırının odunluğunda yangın çıktı

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan bir ekmek fırınında yangın çıktı.

    Yangın çatıya kadar sıçradı

    Fırının odunluğunda bulunan elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede binanın çatısına kadar sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören kişilerin uyarısı üzerine fırın çalışanları hemen Çaycuma İtfaiyesini aradı.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen İtfaiye Amirliği ekipleri araçlarıyla yangına müdahale etti.

    Yangının kontrol altına alındığı fırında maddi zarar oluşurken ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

    Zonguldak ta fırının odunluğunda yangın çıktı #1

    Zonguldak ta fırının odunluğunda yangın çıktı #2


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