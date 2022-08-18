Zonguldak'ta fren yerine gaza basan sürücü parka girdi

Zonguldak'ta fren yerine gaza basan sürücü parka girdi

Zonguldak Kozlu'da fren yerine gaza basarak otomobiliyle çocuk parkına giren kadın sürücü, hafif yaralandı.

Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Kavaklık mevkiinde meydana gelen olayda, bir kadın sürücü 67 DB 685 plakalı aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca çocuk parkına girdi.

Sürücü hafif yaralandı

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.