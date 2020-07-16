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Zonguldak'ta gelin - damat maketli takı merasimi

Zonguldak'ta gelin - damat maketli takı merasimi

Alaplı ilçesinde, Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çiftinin düğününde takılar, gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketlere takıldı.