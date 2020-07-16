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- Zonguldak'ta gelin - damat maketli takı merasimi
Zonguldak'ta gelin - damat maketli takı merasimi
Alaplı ilçesinde, Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çiftinin düğününde takılar, gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketlere takıldı.
- DHA
- 16.07.2020 - 17:59
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çifti, ilçedeki bir düğün salonunda evlendi.
Davetliler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra salona alındı. Takı töreninde ise sahneye gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketler getirildi.
Davetliler, çiftin yanında bulunan maketlere takıları taktı.
Zonguldak'ta gelin - damat maketli takı merasimi VİDEO
"MİSAFİRLERİMİZ OLUMLU KARŞILADI"
Ömer Salih Gül, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, gelin ve damat resimlerimizin olduğu karton maketler yaptırdık. Takı takmak isteyen misafirlerimiz maketlere takılarını taktılar. Misafirlerimiz çok olumlu karşıladılar." dedi.
KENDİ MAKETLERİYLE HATIRA FOTOĞRAFI
Takı töreni sonunda Ömer Salih Gül ve Funda Ersöz, maketleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.