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    Zonguldak’ta gelininin ölümüne üzüldü, aynı gün hayatını kaybetti

    Bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybeden gelinine üzülen kayınvalide, kalp krizi geçirdi. Gelin-kaynana aynı gün can verdi.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:24
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    Zonguldak’ta gelininin ölümüne üzüldü, aynı gün hayatını kaybetti

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bypass ameliyatı olan Döndü Kıral (61), dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Döndü Kıral'ın, Baştarla Mahallesi 2’nci Durak Sokak’taki evinde taziyeleri kabul eden kayınvalidesi Aysel Kıral (85) ise yaşadığı üzüntünün etkisiyle öğleden sonra kalp krizi geçirdi.

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Aysel Kıral'a ilk müdahaleyi evde yaptı.

    KAYINVALİDE DE CAN VERDİ

    Ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysel Kıral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Döndü Kıral'ın cenazesi, bugün Rat Uğur Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Elvanpazarcık'ta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

    Aysel Kıral'ın cenazesi ise yarın toprağa verilecek.

    Zonguldak’ta gelininin ölümüne üzüldü, aynı gün hayatını kaybetti VİDEO

    Zonguldak’ta gelininin ölümüne üzüldü, aynı gün hayatını kaybetti #1

    “ANNEM ONUN ÜZÜNTÜSÜNE EVDE FENALAŞTI”

    Eşi Döndü Kıral ve annesi Aysel Kıral'ı aynı gün kaybetmenin acısını yaşayan Günal Kıral, “Eşimin kalp hastalığı vardı. Ama kurtaramadık. Sabah saatlerinde eşimi kaybettim. Annem de onun üzüntüsüne evde fenalaştı. Onu da saat 16.00 gibi kaybettik. Bugün eşimi yarın da annemi defnedeceğim. İki acıyı birden yaşadım.” dedi.

    Zonguldak’ta gelininin ölümüne üzüldü, aynı gün hayatını kaybetti #2

    Zonguldak’ta gelininin ölümüne üzüldü, aynı gün hayatını kaybetti #3

    Zonguldak’ta gelininin ölümüne üzüldü, aynı gün hayatını kaybetti #4


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