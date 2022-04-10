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    Zonguldak'ta güneşi gören sahile koştu

    Zonguldak'ta son zamanlarda etkisini gösteren yağışlı havalar hafta sonu yerini güneşe bırakınca vatandaşlar deniz kenarına akın etti.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 21:02
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    Zonguldak'ta güneşi gören sahile koştu

    Zonguldak kent merkezinde pazar günü termometreler 27 dereceyi gösterdi.

    Hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

    Sıcak havanın tadını çıkardılar

    Torunları ve çocuklarıyla dışarı çıkan ailelerin yanı sıra arkadaş grupları ile deniz kenarında kitap okuyup piknik yapanlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

    Ailesiyle birlikte iftarı beklerken keyifli zaman geçirmek istediğini söyelyen Halis Gül (48), "Karadeniz’de pek az rastladığımız bir hava olunca, ailecek değerlendirmeyi düşündük. Malum yoğun kış şartlarından sonra böyle bir hava, ramazanda olmamızın da etkisiyle evde sıkılmayalım diye bu havayı teneffüs ediyoruz. İnşallah hep böyle geçer ama soğuklar gelecek. Karadeniz’de 3 4 gün aynı havayı yaşayamamaya alıştık. Ama şu da bir gerçek ki kışı da yazı da ayrı güzel" dedi.

    Tayfun Türkoğlu (40) da sahilde uzanarak denizi izlemekle yetindi.

    Zonguldak'ta güneşi gören sahile koştu VİDEO

    Zonguldak ta güneşi gören sahile koştu #1

    "Denize girsek diye düşünüyordum"

    Türkoğlu, "Bu kış biraz uzun geçti, sıkıldık biraz evde. Az önce denize baktım, buz gibiydi. Artık ısınsa da denize girsek diye düşünüyordum" dedi.

    Havaların soğuyacak olmasına üzülen Türkoğlu, "Mevsim geçişleri oluyor. Zonguldak’ta özellikle deniz suyu ısındıktan sonra, sis; sisle birlikte de soğuk hava dalgası oluyor genelde. Takdir-i ilahi" diye konuştu.

    Arkadaşı ve köpeğiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkaran Gülsüm Çelik (28) ise havaların  düzelmesini temenni etti.

    Zonguldak ta güneşi gören sahile koştu #2

    Yapılan son değerlendirmede sıcaklıkların düşeceğini bildirildi

    Güneşli ve sıcak havanın hakim olduğu kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 ila 15 derece düşeceği bildirildi.

    Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde ise salı gününden itibaren yaşanabilecek zirai don tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

    Zonguldak ta güneşi gören sahile koştu #3

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