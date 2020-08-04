Zonguldak'ta güreş sporunu nesilden nesle aktardı

Eski güreşçinin, 8 torunu güreşçi oldu. 3 torunu güreş dalında milli olan adam, ilçesinde birçok genci güreş sporuna hazırladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocukluğundan itibaren güreş sporu ile ilgilenen Bayram Yılmaz, güreşte büyük başarılar elde etti.

Göktepe Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuğu ve 19 torunu olan Bayram Yılmaz, uzun yıllar yağlı güreş de yaptı.

BİR TORUNU DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Yılmaz, 8 torununu güreşçi yaparken, mahalledeki gençleri de güreş sporuna yönlendirerek, bugüne kadar milli sporcular yetiştirdi. Yılmaz’ın 3 torunu milli olurken, torunlarından Merve Yılmaz 'yıldızlar kategorisi'nde dünya üçüncülüğü elde etti. Yılmaz, torunlarıyla birlikte pandemi dolayısıyla ara verilen yarışmalara hazır olmak için evlerinin bahçelerinde çalışmalarına devam ediyor.

"BİZDE BU BİR GELENEK HALİNE GELDİ"

Bayram Yılmaz, güreşin Türk geleneklerinde önemli yeri olduğunu ve yaşatmak için mücadele ettiğini söyledi. Torunlarını Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırladığını anlatan Yılmaz, "Ben çocuklara hiçbir zaman 'Antrenmana gidin' demem. Benim evde 20 kişiyiz, biz kalabalık bir aileyiz ama çocuklar; antrenman saatini, hangi gün, nereye güreşe gideceğini bilir. Bizde bu bir gelenek haline geldi. Güreşi çok seviyoruz. Dünya şampiyonasına katıldık. Kız torunum dünya 3'üncüsü oldu." dedi.

HEM GÜREŞÇİ HEM MADENCİ

Bayram Yılmaz'ın aynı zamanda Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) maden işçisi olarak çalışan torunu Resul Yılmaz (23) da 14 yaşında başladığı güreş ile 2014 Antalya Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Deste Küçük 2'ncisi, 2017-2018-2019 Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonaları'nda 2'ncilik elde ettiğini söyledi. Milli sporcu olarak güreş sporuna hizmet ettiğini belirten Resul Yılmaz, şunları söyledi:

"Maden işçisi olarak çalışıyorum aynı zamanda antrenmanlarımı yapıyorum. İnşallah hayatımıza güzel bir şekilde devam edeceğiz. Kardeşlerim var, arkadaşlarım var, onlara destek olurum inşallah. Ben dedemle beraber güreşlere gidiyordum. Ben başladım güreşe sonradan küçük kardeşlerim başladı, onlar da devam ediyor. Şimdi yeğenlerimize geçti bu gelenek. İnşallah bizde bu saltanat gibi gidecek. Dededen oğula devam edeceğiz inşallah."

TORUNLARDAN DERECE ÜSTÜNE DERECE

Sefa Yılmaz (20) da dedesinin yönlendirmesiyle başladığı güreşte, Türkiye'de katıldığı çeşitli yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti.





























