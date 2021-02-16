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    Zonguldak'ta hamile kadını UMKE ekipleri hastaneye yetiştirdi

    Ereğli ilçesinde sancıları başlayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu, yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu ambulans ulaşamayınca UMKE ekiplerince evinden alınarak hastaneye yetiştirildi.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 01:36
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    Zonguldak'ta hamile kadını UMKE ekipleri hastaneye yetiştirdi

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Elmacı köyünde yaşayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu'nun sancılarını başlaması üzerine yakınları 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

    AMBULANS EVE ULAŞAMADI

    Köye yönlendirilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle Mumcu'nun evine ulaşamadı.

    Haber verilmesiyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri yönlendirildi.

    Arazi aracıyla yola çıkan ekipler, doğumun başlama riskine karşı bir doktor ile birlikte köye gitti.

    Zonguldak ta hamile kadını UMKE ekipleri hastaneye yetiştirdi #1

    2 SAATİN SONRA ULAŞABİLDİLER

    Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, Mumcu'nun yaşadığı eve ulaştı. Mumcu, UMKE aracıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

    Mumcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Zonguldak ta hamile kadını UMKE ekipleri hastaneye yetiştirdi #2

    Zonguldak ta hamile kadını UMKE ekipleri hastaneye yetiştirdi #3

    Zonguldak ta hamile kadını UMKE ekipleri hastaneye yetiştirdi #4

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