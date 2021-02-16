Zonguldak'ta hamile kadını UMKE ekipleri hastaneye yetiştirdi
Ereğli ilçesinde sancıları başlayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu, yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu ambulans ulaşamayınca UMKE ekiplerince evinden alınarak hastaneye yetiştirildi.
- DHA
- 16.02.2021 - 01:36
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Elmacı köyünde yaşayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu'nun sancılarını başlaması üzerine yakınları 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.
AMBULANS EVE ULAŞAMADI
Köye yönlendirilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle Mumcu'nun evine ulaşamadı.
Haber verilmesiyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri yönlendirildi.
Arazi aracıyla yola çıkan ekipler, doğumun başlama riskine karşı bir doktor ile birlikte köye gitti.
2 SAATİN SONRA ULAŞABİLDİLER
Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, Mumcu'nun yaşadığı eve ulaştı. Mumcu, UMKE aracıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Mumcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.