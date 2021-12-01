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    Zonguldak'ta hayvanların peşinden koşan kişiye, kamyonet çarptı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayvanlarının peşinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, hafif ticari kamyonet çarptı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 00:45
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    Zonguldak'ta hayvanların peşinden koşan kişiye, kamyonet çarptı

    Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana gelen kazada, hayvanlarının peşinden yolun karşısına geçmeye çalışan H.S.’ye 67 TJ 904 plakalı Ford marka hafif ticari kamyonet çarptı.

    OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın şiddeti ile yere yığılan H.S. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

    SAĞLIK DURUMU CİDDİ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının çarpma sonrası kafa travması yaşadığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta hayvanların peşinden koşan kişiye, kamyonet çarptı #1

    Zonguldak ta hayvanların peşinden koşan kişiye, kamyonet çarptı #2

    Zonguldak ta hayvanların peşinden koşan kişiye, kamyonet çarptı #3

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