Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi kavşağına yakın bölgede meydana gelen olayda, dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

SÜRÜCÜLER TÜNELE YÖNLENDİRİLDİ

Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri yan taraftaki tünele yönlendirdi. Trafik, tünel içinden bir süre çift yönlü verildi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kayalar temizlendi.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Zonguldak'ta heyelan karayolunu ulaşıma kapattı VİDEO

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