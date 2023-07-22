Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde plajlar mevkiindeki, Alaplı istikametine seyir halinde olan E.K. (18) idaresindeki 81 AH 049 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yine aynı istikamete ilerleyen F.A.'nın (34) kullandığı 34 E 0695 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobiller bariyere çarptı

Çarpmanın şiddeti ile iki otomobil de bariyerlere çarpıp savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

7 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 34 E 0695 plakalı araç sürücüsü F.A. (34), aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A. (11), M.T.(33) ve Z. Ö. A.(10) ile 81 AH 049 plakalı araç sürücüsü E.K.(18) ve araçta yolcu olarak bulunan H.A. (48) ve A. B. A.'ye (11) müdahalede bulundu.

Soruşturma başlatıldı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.