Zonguldak'ta iş yerine kumar operasyonu düzenlendi

Polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 11 kişiye, toplam 34 bin 980 lira idari para cezası kesildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Murtaza Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

11 KİŞİYE 34 BİN 980 LİRA PARA CEZASI

Ekiplerin çilingir yardımıyla girdiği iş yerinde 11 kişinin kumar oynadığı, bazı kumar malzemelerinin çeşitli yerlerde saklandığı belirlendi.

İş yeri sahibine, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanma" suçundan işlem yapılırken, 11 kişiye de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 34 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.