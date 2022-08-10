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    Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 15 yaralı

    Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
    • 10.08.2022 - 22:09
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    Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 15 yaralı

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde ilçenin Filyos beldesi Gökçeler köyünde, Filyos’dan Çaycuma istikametine seyir halinde olan A.G. (23) hakimiyetindeki işçi servisi, Çaycuma’dan Filyos’a hareket halinde olan D.A.'nın (23) kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

    Sağlık ekiplerine haber verildi

    Servis aracının arkasından seyreden A.A. (75) idaresindeki aracıyla bir anlık dikkatsizlik sonucu D.A. idaresindeki araca çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

    Zonguldak ta işçi servisi kaza yaptı: 15 yaralı #1

    15 yaralı

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada servis aracının sürücüsü A.G. ile araçta bulunan H.A., Ü.Ö., O.A., C.T., L.G., H.Ö., M.E., V.Ö., K.S., D.A.T., S.G., İ.Ş. ve E.E. isimli şahısların da Filyos Liman Şantiyesinde çalıştıkları ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ifade edildi.

    Zonguldak ta işçi servisi kaza yaptı: 15 yaralı #2

    Soruşturma başlatıldı

    Otomobil sürücüsü D.A.'nın ise durumunun kritik olduğu ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma jandarma tarafından devam ediyor.

    Zonguldak ta işçi servisi kaza yaptı: 15 yaralı #3

    Zonguldak ta işçi servisi kaza yaptı: 15 yaralı #4


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