Zonguldak'ta kaçakçılara operasyon düzenlendi

Zonguldak'ta bir işyerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara, puro ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından bugün Akarca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Polis ürünlere el koydu

İHA'nın haberine göre, İş yerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 30 paket gümrük kaçağı sigara, 45 adet puro ile 63 adet cinsel içerikli ürüne el koyuldu.

Şüpheli hakkında adli işlem

İfadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen iş yeri sahibi E.B. (43) hakkında adli işlem başlatıldı.



