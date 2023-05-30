Zonguldak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Zonguldak'ta Kdz. Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Devrek yol ayrımı üzerinde, İ.B. idaresindeki 67 FA 999 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken E.C.A. idaresindeki 67 LS 319 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Ekipler olay yerine geldi
Kazada otomobil sürücüsü İ.B., kamyonet sürücüsü E.C.A. ve yanında yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.