Ereğli Limanı'nda denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gece başlayan kar yağışı ulaşımı aksattı, 2 otomobilin devrilmesine neden oldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası denizde hortum gözlendi.

Ereğli Limanı'ndaki hortum herhangi bir hasara neden olmazken, etkisini de kısa sürede yitirdi. Sahilden görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAR YAĞIŞI GECE BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Zonguldak'ta beklenen kar yağışı, gece saatlerinde ilçelerde başlamıştı.

Sabah saatlerinde ise kent merkezinde dolu etkili oldu.

Zonguldak’ta kar yağışı sonrasında hortum oluştu ViDEO

ULAŞIM AKSADI

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul yollarında da ulaşımı aksattı.

İstanbul yönüne giden tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar zincirsiz ilerledi.

2 OTOMOBİL DEVRİLDİ

Ereğli ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, sabah işe giden sürücüler, karla kaplı yollarda araçlarının kontrolünü sağlamakta güçlük çekti, kazalar meydana geldi.

Kontrolden çıkıp devrilen 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. İl Özel İdaresi ve Ereğli Belediyesi ekiplerinin karlı yolları açması ile trafik normale döndü.