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    Zonguldak'ta kaybolan yaşlı kadına polis sahip çıktı

    Sokağa çıkma kısıtlamasını unutan 91 yaşındaki yaşlı kadın kaybolunca polis ekipleri yardım etti.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 04:29
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 05:19
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    Zonguldak'ta kaybolan yaşlı kadına polis sahip çıktı

    Zonguldak'ta tam kapanmanın farkına varamayıp sokağa çıkan 91 yaşındaki kadın kayboldu.

    Etraftakilerin polis ekiplerine haber vermesi üzerine gelen ekipler yaşlı kadına sahip çıktı.

    YOLUNU KAYBETMİŞ

    Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Uzunmehmet Camii önünde meydana geldi. 91 yaşındaki yaşlı kadının hareketlerinden şüphelenen cami güvenlik görevlileri kadının yanına gitti. Görevliler yaşlı kadının nereye gittiğini sordu. Yaşlı kadın ise oğluna bayrama gittiğini söylediğini, ancak yolunu kaybettiğini söyledi.

    Ardından görevliler hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadınla bir süre sohbet ederek kadını oğluna teslim etmek için olay yerinden ayrıldı.

    Zonguldak'ta kaybolan yaşlı kadına polis sahip çıktı VİDEO

    Zonguldak ta kaybolan yaşlı kadına polis sahip çıktı #1

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