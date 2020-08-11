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- Zonguldak'ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu
Zonguldak'ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu
Bir adam, 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuştu. Adamın köpeğiyle kavuştuğu anları görenler duygulanırken, o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 11.08.2020 - 15:22
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan, 3 ay önce köpeğini kaybetti.
Evinin önünde beslediği köpeği kaybolan Baycan, o günden bu yana her gün köpeğini aradı.
İLÇE MERKEZİNDE YÜRÜRKEN KÖPEĞİNİ GÖRDÜ
Baycan, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yaparken köpeğini gördü.
3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı VİDEO
KÖPEĞİ DE ONU ÇOK ÖZLEMİŞ
Baycan ile köpeğinin kavuşma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahmut Baycan, kaybolan köpeğinin kendisini çok özlediğini söyledi.