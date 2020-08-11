Dolar
7.2367
-1.3764%
Euro
8.5334
-0.9552%
Altın
1948.61
-3.8943%
Borsa
1109.14
3.1259%
G. Altın
455.044
-4.8918%
Bitcoin
84346.66
-3.1608%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Zonguldak'ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu

    Bir adam, 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuştu. Adamın köpeğiyle kavuştuğu anları görenler duygulanırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 15:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan, 3 ay önce köpeğini kaybetti.

    Evinin önünde beslediği köpeği kaybolan Baycan, o günden bu yana her gün köpeğini aradı.

    İLÇE MERKEZİNDE YÜRÜRKEN KÖPEĞİNİ GÖRDÜ

    Baycan, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yaparken köpeğini gördü.

    3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı VİDEO

    KÖPEĞİ DE ONU ÇOK ÖZLEMİŞ

    Baycan ile köpeğinin kavuşma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahmut Baycan, kaybolan köpeğinin kendisini çok özlediğini söyledi.

    Zonguldak ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu #1

    Zonguldak ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu #2

    Zonguldak ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu #3

    Zonguldak ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu #4

    Zonguldak ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu #5

    Görüş Bildir