Zonguldak'ta kayıp köpeğiyle 3 ay sonra kavuştu

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Bir adam, 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuştu. Adamın köpeğiyle kavuştuğu anları görenler duygulanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan, 3 ay önce köpeğini kaybetti.

Evinin önünde beslediği köpeği kaybolan Baycan, o günden bu yana her gün köpeğini aradı.

İLÇE MERKEZİNDE YÜRÜRKEN KÖPEĞİNİ GÖRDÜ

Baycan, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yaparken köpeğini gördü.

3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı VİDEO



KÖPEĞİ DE ONU ÇOK ÖZLEMİŞ

Baycan ile köpeğinin kavuşma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahmut Baycan, kaybolan köpeğinin kendisini çok özlediğini söyledi.

















