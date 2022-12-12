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    Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi, ağır yaralandı

    Alaplı'da ağaç kesimi sırasında düşen kütüklerden biri başına isabet eden kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 12.12.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 17:42
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    Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi, ağır yaralandı

    Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Cambazlı köyünde ikametgah eden Mustafa T.’nin (45), ormanda ağaç keserken üzerine kütük düştü.

    Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

    Durumu ağır olan Mustafa T., olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altında

    İHA'nın haberine göre, burada ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, daha sonra Zonguldak Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

    Zonguldak ta kestiği ağacın altında kalan kişi, ağır yaralandı #1


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