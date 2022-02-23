Euro
15.64
-0.05%
Dolar
13.78
-0.15%
Altın
841.56
-0.25%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
530.024
2.97%
BTXN Coin
39.98
1.24%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Zonguldak'ta ki kavgada bir kişi zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı

    Zonguldak'ta iki taraf arasında çürük portakaldan çıktığı iddia edilen kavgada taraflardan biri zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı. Olaya tanık olanlar ise büyük şok yaşadı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 04:57
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 05:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta ki kavgada bir kişi zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı

    Zonguldak'ta Çaycuma ilçesinde bir vatandaş alışveriş yaptığı manavdan aldığı portakalların çürük olduğunu öne sürerek değiştirmesini istedi.

    Bu sırada arkadaşının iş yeri sahibi ile tartıştığını gören Erkan Cinbir iş yerinin önüne geldi.

    Zonguldak'ta ki kavgada bir kişi zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı - Video

    TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Olayın bir anda büyümesi üzerine Erkan Cinbir ve arkadaşı; iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken taraflar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi.

    Zonguldak ta ki kavgada bir kişi zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı #1

    ZÜLFİKAR KILICIYLA SALDIRDI

    Bu sırada ismi belirlenemeyen bir kişi eline aldığı zülfikar kılıcıyla kavganın yaşandığı yere doğru koşmaya başladı. Olayın görgü tanıkları ise büyük bir şok yaşayarak çığlık çığlığa kaldı. Erkan Cinbir'e saldırmaya çalışan kişinin elinden alınan kılıç, kavganın yaşandığı yerden uzaklaştırıldı.

    Polisin gelmesiyle ayrılan taraflar polis merkezine götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Zonguldak ta ki kavgada bir kişi zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı #2

    "ADAMIN BİRİNİN KILIÇ ÇEKİP ÜZERİME GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

    Yaşanan kavgada gözünden ve elinden yaralanan Erkan Cinbir, taraflara aracı olmak ve olayı yatıştırmak için gittiği sırada böyle bir olayın yaşandığını anlattı.

    Cinbir, "Olay esnasında ben karşıda restoranda çay içiyordum. Çok değerli bir ağabeyim vardı. Onu davet ettim. Kendisi de kısa süreli işi olduğunu söyledi. Biraz zaman geçince ben yanına gittim. İş yerinden daha önce portakal almışlar. Portakalı çürük olarak aldığını görünce değiştirmek istemiş. O sırada da tartışma oluyor. Ben araya girdim. Portakal için değmeyeceğini söyledim. 'Sen kimsin diyerek' bana yumruk attılar. 9-10 kişilik grup bana saldırdılar. Kavga sırasında parmağımı bile ısırdılar. Olay yatıştı. Bu sefer adamın birinin kılıç çektiğini ve üzerime geldiğini gördüm. Orada da tekrar arbede yaşandı. 4-5 kişi tuttular beni. Mecburen kendimi savunmak, korumak zorunda kaldım. Bizim oradaki amacımız iyi niyetliydi. Olay bizim üzerimize döndü. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Akabinde kılıçlı bir saldırıya maruz kaldım. Daha sonra adliyelik olduk ve serbest bırakıldılar. Burada vicdanımız yaralandı. Sonuçta samuray kılıcıyla öldürülen insanlar var" dedi.

    Zonguldak ta ki kavgada bir kişi zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı #3

    Zonguldak ta ki kavgada bir kişi zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı #4

    Zonguldak ta ki kavgada bir kişi zülfikar kılıcıyla saldırmaya kalktı #5


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Amasya, Metaverse ortamında sunuma hazırlandı
    Emlak

    Amasya, Metaverse ortamında sunuma hazırlandı

    Londra Moda Haftası'nda dikkat çeken defile
    Magazin

    Londra Moda Haftası'nda dikkat çeken defile

    Görüş Bildir