Zonguldak'ta kimyasal madde içen 2 çocuk ölümden döndü

Zonguldak'ta 3 ve 5 yaşlarında olan iki çocuk, evde oyun oynarken kimyasal madde içti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde M.Ö. (3) ve E.A. (5) yaşlarında olan iki çocuk evinde oyun oynadığı sırada kimyasal madde içeren kedi dış parazit ilacı ile bulaşık deterjanı sıvı içmesi sonucu rahatsızlandı.

Kimyasal madde içen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı

Ailelerin durumu fark etmesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.(3) ve E.A.’yı (5) ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çocukların sağlık durumu iyi

Acil servisten yapılan ilk müdahalenin ardından tedavilerinin devamı için M.Ö. ve E.A. Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Çocukların durumu iyi oldukları belirtildi.