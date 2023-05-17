Zonguldak'ta kız çocukları birbirlerine bıçakla saldırdı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 14 yaşındaki bir kız, aralarında kavga çıkan kavgada 14 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla yaraladı.

İHA

Zonguldak'ta kız çocuklarının kavgasında kan aktı..

Saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ormanlı beldesi Sarıkadı köyünde meydana gelen olayda, M.D. (14) ve H.K. (14) isimli iki kız arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., ekmek bıçağıyla M.D.’yi yaraladı.

Gözaltına alındı

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerindeki müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.