Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin tünel çıkışı takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

İHA

Zonguldak-Kilimli karayolu Arslankayası Tüneli mevkisinde, B.K. idaresindeki 67 ZA 101 plakalı otomobil, Zonguldak'a seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atıp ters durdu.

Araçta bulunan yolcu yaralandı

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Hayati tehlikesi yok

Yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.