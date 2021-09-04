Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
414.620
2.14%
EXEN Coin
23.55
-3.08%
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Zonguldak'ta köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı

    Milli Egemenlik Caddesi'nde aniden yola çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü, öndeki araca çarptı. Kazada ölen olmazken, 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 02:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı

    Zonguldak’ta istenmeyen bir kaza meydana geldi.

    Milli Egemenlik Caddesi'nde seyir halindeki otomobil ile bir araç kazaya karıştı.

    Kazanın, arkada seyreder sürücünün yola atlayan köpeğe çarpamamak için önündeki araca yandan çarptığı öne sürüldü.

    Zonguldak ta köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı #1

    YARALILAR İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın etkisiyle kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

    Zonguldak ta köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir