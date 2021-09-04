Zonguldak'ta köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı
Milli Egemenlik Caddesi'nde aniden yola çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü, öndeki araca çarptı. Kazada ölen olmazken, 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 04.09.2021 - 02:05
Zonguldak’ta istenmeyen bir kaza meydana geldi.
Milli Egemenlik Caddesi'nde seyir halindeki otomobil ile bir araç kazaya karıştı.
Kazanın, arkada seyreder sürücünün yola atlayan köpeğe çarpamamak için önündeki araca yandan çarptığı öne sürüldü.
YARALILAR İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.