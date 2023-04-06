Zonguldak’ta köprü faciasında ölenler anıldı 2012 yılında köprünün çökmesi sonucu Filyos Nehri’ne düşerek yaşamını yitiren 15 kişi için anma töreni yapıldı. Kayıp 4 kişi ise 11 yıldır bulunamadı.

İHA

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi girişinde bulunan 252 metrelik köprünün 48 metrelik bölümü, 6 Nisan 2012'de bir anda çöktü.

Köprüde yürüyen 4 kişi ve 11 kişinin içinde olduğu bir minibüs, köprüyle birlikte Filyos Nehri’ne düştü.

4 kişi 11 yıldır kayıp

Aradan geçen 11 yıla rağmen kayıp olan dönemin belediye başkanı Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi Sezgin Gülşen (21), Kadın Saraç (49), Tahir Özkara (66) ve Necati Azaklıoğlu (59) bulunamadı.

Facianın yaşandığı yerde anma töreni

Köprü faciasının yaşandığı yerde, her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenlendi.

Hayatını kaybeden 15 can için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Ardından Filyos Nehri'ne karanfiller bırakıldı.

"Ruhlarına hediye ettik"

Tören sonrası gazetecilere konuşan Kaymakam Mehmet Göze, “11 yıl önce burada hayatını kaybedenler vatandaşlar için anma merasimi nedeniyle burada bulunduk. Kur’an tilavetiyle programımıza başladık, ruhlarına hediye ettik. Hepsini rahmetle anıyoruz.” diye konuştu.

"2012 yılında Türkiye günlerce buraya kilitlendi"

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da “2012 yılında Türkiye günlerce buraya kilitlendi. 15 vatandaşımızı burada kaybettik. Hatta 4 cesede halen ulaşılamadı. Önleyici tedbirler alarak, bu tür olayların tekrar tekrar yaşanmamasını sağlamaktır. Tabiat olayları belli zamanlarda tekrar eden önüne ne bulduysa katıp götüren olaylardır.” dedi.