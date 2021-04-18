Zonguldak'ta koronaya yakalandığını duyuran kişi, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Ramazan Girgin, 10 saat sonra yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde esnaflık yapan 61 yaşındaki Ramazan Girgin, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurduktan sonra hayatını kaybetti.

ÖLMEDEN 10 SAAT ÖNCE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından da koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ramazan Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan sonra 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Ramazan Girgin’in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi.



