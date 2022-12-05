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    Zonguldak'ta kuyumcuda sahte dolarla altın alışverişinde 3 gözaltı

    Zonguldak'ta bir kuyumcu dükkanında sahte dolarla altın alışverişi olayında gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.
    • 05.12.2022 - 23:53
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    Zonguldak'ta kuyumcuda sahte dolarla altın alışverişinde 3 gözaltı

    Zonguldak'ta kuyumcudan kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 adet 50 dolarlık banknot ile altın alındı.

    Kuyumcunun parayı bankaya yatırdığı sırada sahte olduğunu tespit eden banka görevlileri, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmada Zonguldak'a sahte döviz getiren şüpheli şahısların aynı gün kentten ayrılarak İstanbul'a gittiği tespit edildi.

    3 şüpheli yakalandı

    4 Aralık günü tekrar Zonguldak'a gelen V.Ö. (36), S.K. (31) ve şüphelilere yardım eden G.S. (24), Devrek ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sahte olduğu değerlendirilen 4 adet 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

    Şüpheliler yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest

    “Parada sahtecilik” suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

    Zonguldak ta kuyumcuda sahte dolarla altın alışverişinde 3 gözaltı #1


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