Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
397.592
-0.06%
BTXN Coin
10.48
-1.50%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 2'si ağır 4 yaralı

    Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 04:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 2'si ağır 4 yaralı

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde özel bir maden ocağında patlama meydana geldi.

    Meydana gelen patlamada Ersoy Mankır, Ali Gezer, İlyas Kabuk ve Ramazan Kamilçelebi yaralandı.

    Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı

    İşçiler mesai arkadaşları ve ekiplerin müdahalesi ile ocaktan çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi.

    Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden durumu ağır olan İlyas Kabuk ve Ali Gezer hastanedeki müdahalelerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edidi.

    Zonguldak ta maden ocağında patlama: 2 si ağır 4 yaralı #1

    2 işçinin durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından TTK tahlisiye ekipleri maden ocağına inerek olayın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

    Haberi alan madencilerin yakınları hastane önüne gelerek son durumları hakkında bilgi aldı.

    Zonguldak ta maden ocağında patlama: 2 si ağır 4 yaralı #2


    Fransa'da aktivistler fast food restoranını bastı
    Dünya

    Fransa'da aktivistler fast food restoranını bastı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    TikTok videosu çekmek isterken binadan düşerek hayatını kaybetti
    Gündem

    TikTok videosu çekmek isterken binadan düşerek hayatını kaybetti

    Görüş Bildir