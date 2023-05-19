Zonguldak'ta makası kırılan tır, trafiği kilitledi Zonguldak'ta kavşaktan dönerken makası kırılan yolda kalınca trafik yaklaşık 2 saat boyunca kilitlendi.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saat 18.00 sıralarında Gülüç beldesi Potbaşı mevkisinde, Halil A. idaresindeki atık karton yüklü tırın, kavşaktan döndüğü sırada makası kırıldı.

Trafik kilitlendi

Tırı hareket ettiremeyen sürücüsü polis ekiplerine haber verdi. Tırın yolu kapatması nedeniyle trafik adeta kilitlendi.

Tır yoldan çekilince ulaşıma yeniden açıldı

Yaklaşık iki saat boyunca yolda ulaşım sağlanamadı. Diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından tır yoldan çekildi. Yolda yeniden ulaşıma açıldı.