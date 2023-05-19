Zonguldak'ta makası kırılan tır, trafiği kilitledi

İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saat 18.00 sıralarında Gülüç beldesi Potbaşı mevkisinde, Halil A. idaresindeki atık karton yüklü tırın, kavşaktan döndüğü sırada makası kırıldı.
Trafik kilitlendi
Tırı hareket ettiremeyen sürücüsü polis ekiplerine haber verdi. Tırın yolu kapatması nedeniyle trafik adeta kilitlendi.
Tır yoldan çekilince ulaşıma yeniden açıldı
Yaklaşık iki saat boyunca yolda ulaşım sağlanamadı. Diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından tır yoldan çekildi. Yolda yeniden ulaşıma açıldı.