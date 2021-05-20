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    Zonguldak'ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması

    Zonguldak'ta sosyal mesafe ve maske tedbirlerini hiçe sayarak oyun havası eşliğinde oynayıp, asker uğurlaması yapan gençler tepki çekti.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 21:16
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    Zonguldak'ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması

    Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup genç, asker uğurlaması yaptı.

    SOSYAL MESAFE VE MASKE TEDBİRLERİ UNUTULDU

    Minibüsten açtıkları oyun havası eşliğinde meşaleler yakarak oynayan gençlerin sosyal mesafe ve maske tedbirlere uymadığı görüldü.

    GENÇLERİN TEDBİRSİZ DAVRANIŞLARI TEPKİ ÇEKTİ

    Koronavirüs salgınına aldırış etmeden birbirlerine sarılan gençlerin tedbirsiz davranışları tepki çekti. Gençler, yaklaşık yarım saat boyunca eğlendikten sonra mahalleden ayrıldı.

    Zonguldak ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması #1

    Zonguldak ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması #2

    Zonguldak ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması #3

    Zonguldak ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması #4

    Zonguldak ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması #5

    Zonguldak ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması #6

    Zonguldak ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması #7

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