Zonguldak'ta maske ve sosyal mesafesiz asker uğurlaması
Zonguldak'ta sosyal mesafe ve maske tedbirlerini hiçe sayarak oyun havası eşliğinde oynayıp, asker uğurlaması yapan gençler tepki çekti.
- DHA
- 20.05.2021 - 21:16
Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup genç, asker uğurlaması yaptı.
SOSYAL MESAFE VE MASKE TEDBİRLERİ UNUTULDU
Minibüsten açtıkları oyun havası eşliğinde meşaleler yakarak oynayan gençlerin sosyal mesafe ve maske tedbirlere uymadığı görüldü.
GENÇLERİN TEDBİRSİZ DAVRANIŞLARI TEPKİ ÇEKTİ
Koronavirüs salgınına aldırış etmeden birbirlerine sarılan gençlerin tedbirsiz davranışları tepki çekti. Gençler, yaklaşık yarım saat boyunca eğlendikten sonra mahalleden ayrıldı.