Zonguldak’ta merkezi sistem arıza verdi, ezan 4 dakika geç okundu Merkezi ezan sisteminin arızalanması sebebiyle akşam ezanı yaklaşık 4 dakika geç okundu. Ezanı bekleyen vatandaşlar, oruçlarını geç açtı. İl Müftüsü, teknik arıza yaşandığı belirterek özür diledi.

DHA

Her Ramazan ayının klasiklerinden biri daha yaşandı…

Zonguldak’ta merkezi sistemdeki arıza sebebiyle akşam ezanı 19.41 yerine 19.45’te, 4 dakikalık gecikmeyle okundu.

Ezanın geç okunması sebebiyle vatandaşlar oruçlarını 4 dakika geç açtı.

Bazı imamlar fark etti

Bazı mahallelerde de imamlar, durumun farkına vardı ve kendi imkanlarıyla ezan okudu.

Böylelikle o bölgelerdeki vatandaşlar vaktinde oruçlarını açtı.

Ancak kent genelinde, iftarlar gecikmeli yapıldı.

"Vatandaşlarımızdan özür diliyoruz"

Teknik arıza nedeniyle özür dileyen İl Müftüsü Aşır Durgun, “Merkezi sistem açmamış. Teknik bir arızadan dolayı ses gitmeyince farklı camilerde gecikmeli okundu. Vatandaşlarımızdan arkadaşlarımız adına özür diliyoruz. Oruç bozulması açısından bir sıkıntısı yok çok şükür. Böyle mübarek bir akşamda yaşandığı için de üzgünüz ama tamamen teknik bir arıza. Vatandaşlarımızdan özür diliyoruz.” dedi.

"Her oruçta beklediğimiz gibi bugün de ezanı bekledik"

Arkadaşlarıyla iftara giden Zülküf Aydın, akşam ezanının geç okunduğunu belirterek, “Bugün bir karışıklık olduğunu fark ettik. Kendi saatimizde mi hata var diye düşündük ama sonradan fark ettik ki gecikme durumu olmuş. Her oruçta beklediğimiz gibi bugün de ezanı bekledik.” diye konuştu.

"Orucumuzu geç açtık"

Ailesiyle birlikte orucunu açmak için bekleyen Aysel Oral ise “Hoca 4 dakika geç okudu, orucumuzu geç açtık. Etrafa baktım herkes orucunu açmıştı, öyle açtık. Uzaktan da ezan sesi geliyordu. 3-4 dakika geç okundu.” ifadelerini kullandı.