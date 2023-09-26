Zonguldak'ta motosiklet ile otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde önce motosikletin sonra da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kepez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Fatma Özen'e önce Muhammet Ö. idaresindeki 35 YDF 56 plakalı motosiklet çarptı.

Uzuvları koptu

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına bu kez de Zeki T. idaresindeki 67 TM 467 plakalı Fiat marka otomobil çarptı.

Aracın altında kalan yaşlı kadın yaklaşık 3-4 metre sürüklendi. Bazı uzuvları kopan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltında

Sürücü Zeki T., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü Muhammet Ö. de kazada yaralandı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatma Özen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)