Zonguldak'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde Bağlık Mahallesi 2 numaralı Sakindere Sokak üzerinde, seyir halindeki D.U. idaresindeki 67 ACR 575 plakalı sürücüsü kum zeminde sürüş hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaptı.

Olayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaralının hayati tehlikesi yok

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.