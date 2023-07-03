Zonguldak'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde Bağlık Mahallesi 2 numaralı Sakindere Sokak üzerinde, seyir halindeki D.U. idaresindeki 67 ACR 575 plakalı motosiklet sürücüsü kum zeminde sürüş hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Olayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yaralının hayati tehlikesi yok
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralının hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.