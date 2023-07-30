Zonguldak'ta motosiklet yaşlı adama çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İHA

Zonguldak'ta gece saatlerinde Kdz. Ereğli-Devrek yolu Solak köyü yol ayrımında, seyir halinde olan E.B. idaresindeki 34 DUY 539 motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Şahin Gültekin'e (79) çarptı.

Motosiklettekiler yaralandı

Çarpmanın şiddeti ile yaya Gültekin, motosiklet sürücüsü E.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen olayın yaşandığı yere gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaşlı adam kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hemen tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Şahin Gültekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.