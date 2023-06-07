Zonguldak'ta motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde Kepez Mahallesi'nde, E.C. idaresindeki 67 ADJ 431 plakalı minibüs ile E.K.G. idaresindeki 67 DZ 435 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.
Motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü E.F.G. ve motosikletle yolcu olarak bulunan C.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Soruşturma başlatıldı
Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle motosikletin kadranının takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.