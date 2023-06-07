Zonguldak'ta motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde Kepez Mahallesi'nde, E.C. idaresindeki 67 ADJ 431 plakalı minibüs ile E.K.G. idaresindeki 67 DZ 435 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü E.F.G. ve motosikletle yolcu olarak bulunan C.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle motosikletin kadranının takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.